إيران تعلن استهداف حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" بصواريخ كروز (فيديو)

شفق نيوز- طهران

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، إطلاق عدة صواريخ كروز مجنحة من السواحل الإيرانية باتجاه حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن"، مؤكداً أن بعض الصواريخ أصابت السفينة الحربية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الصحافي للجيش الإيراني، أن "عدة صواريخ كروز مجنحة أُطلقت من سواحل إيران على حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس أبراهام لينكولن"، مشيراً إلى أن "بعض الصواريخ أصابت السفينة الحربية".

وكان قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني شهرام إيراني قد هدد في وقت سابق باستهداف حاملة الطائرات فور دخولها مدى الصواريخ الإيرانية، مؤكداً أن "القوات البحرية الإيرانية تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز والخليج".

وأضاف أن "تحركات حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن تتم مراقبتها بشكل مستمر"، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية، موضحاً أن "أي دخول لحاملة الطائرات ضمن مدى الأنظمة الصاروخية الإيرانية سيؤدي إلى استهدافها بشكل مباشر".

من جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني محمود قاليباف في تغريدة إن بلاده "ترصد وتراقب عن كثب تحركات الولايات المتحدة في المنطقة ومن ضمنها انتشار جنودها"، مضيفاً أن "ما دمره القادة لا يمكن للجنود ترميمه وقد يصبحون ضحايا لأوهام نتنياهو"، ومؤكداً "لا تختبروا عزيمتنا في الدفاع عن أراضينا".

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ 28 شباط / فبراير الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلّف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".