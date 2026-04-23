إيران تعلن استعدادها للتفاوض أو أي سيناريو آخر: كلنا ثوار

شفق نيوز- طهران

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، مساء اليوم الخميس، استعداد إيران لجعل "المعتدي يندم"، واصفاً الشعب الإيراني بالثوار.

وقال قاليباف، في تصريح صحفي: "لا وجود لمتطرفين أو معتدلين في إيران"، متابعاً: "كلنا إيرانيون وثوار وسنجعل المعتدي يندم بوحدة الشعب والحكومة الراسخة بطاعة المرشد".

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، استعداد إيران لأي سيناريو رغم الاستعداد للتفاوض مع واشنطن.

وقال بقائي في تصريح صحفي، إن "تغريدات العدو مركزة وتستهدف وحدتنا الوطنية"، مضيفاً: "بالتزامن مع استعدادنا للتفاوض نحن مستعدون لأي سيناريو آخر".

يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، أن المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي، سيكون أول أهداف إسرائيل في إيران إذا استؤنفت الحرب.

وقال كاتس في مؤتمر صحفي: "جاهزون لتجدد الحرب على إيران، ووضعنا أهدافنا، وسنعيد إيران إلى عصر الظلام"، متابعاً: "ننتظر ضوءا أخضر أميركيا لإبادة سلالة خامنئي وإعادة ‎إيران للعصر الحجري"، على حد قوله.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الداخلية الباكستاني حسين نقوي، أن بلاده تتوقع إحراز تقدم في مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مشدداً على أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر.

وكان ترمب قد أعلن قبل يومين تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ في الثامن من نيسان/ أبريل، بهدف إفساح المجال أمام استئناف المفاوضات، محذراً في الوقت ذاته من أن إيران أمام "فرصة أخيرة" لتقديم رد موحد على المطالب الأميركية.

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة الباكستانية إسلام آباد جولة جديدة من المفاوضات بين الوفدين الأميركي والإيراني خلال الأيام الماضية، إلا أن تلك المحادثات قد فشلت لتصعيد الجانبين.