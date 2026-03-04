إيران تعلن ارتفاع ضحايا الهجمات الأميركية الإسرائيلية إلى 1045 قتيلاً

شفق نيوز- طهران

أعلنت مؤسسة حكومية في إيران، يوم الأربعاء، إرتفاع عدد ضحايا الهجمات الأميركية الإسرائيلية إلى 1045 قتيلاً.

وذكرت مؤسسة "شؤون الشهداء والمحاربين القدامى"، أن "ضحايا الهجمات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على بلادنا قد ارتفع إلى 1045 قتيلاً، بينهم عسكريون ومدنيون".

وذكرت المؤسسة أن "هؤلاء الضحايا نالوا شرف الشهادة، خلال ما وصفته بـ"الأعمال العدوانية الوحشية".

وشيع أهالي محافظة هرمزكان جنوبي إيران، أمس الثلاثاء، جثامين 168 شهيداً من ضحايا مجزرة مدرسة شجرة طيبة بمدينة ميناب، الذين سقطوا جراء القصف الجوي الأميركي- الإسرائيلي الأخير الذي استهدف المنشآت المدنية في المنطقة.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ أيام هجمات بالصواريخ على إيران، مستهدفة مقار حكومية، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من أفراد أسرته وكبار القادة الإيرانيين، في حين ردت إيران بضربات على أهداف إسرائيلية وعدد من دول الخليج والمصالح الأميركية في العراق وإقليم كوردستان.