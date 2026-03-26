إيران تعزز دفاعاتها في جزيرة خرج.. وضربات عنيفة تهز محيط أصفهان

أفادت وسائل إعلام أميركية، يوم الخميس، بأن إيران بدأت بتعزيز دفاعاتها في جزيرة خرج تحسباً لاحتمال تنفيذ عملية برية من قبل الولايات المتحدة.

وبحسب ما نقلته شبكة CNN عن مصادر في الاستخبارات الأميركية، فإن "طهران قامت خلال الأسابيع الأخيرة بنصب كمائن ونقل تعزيزات عسكرية ومنظومات دفاع جوي إلى الجزيرة، ضمن استعداداتها لاحتمال محاولة السيطرة عليها".

وفي المقابل، رفضت القيادة المركزية للقوات الأميركية التعليق على هذه التقارير، كما أفادت صحفية في قناة Fox News بأن "قيادة اللواء 82 للمظلات في الجيش الأميركي تلقت أوامر بالاستعداد لنشر قواتها في منطقة الشرق الأوسط".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقارير إيرانية عن تعرض مناطق عدة في محيط مدينة أصفهان، صباح الخميس، لضربات عنيفة.

وقالت وكالة وكالة فارس إن "الهجمات استهدفت منطقتين سكنيتين"، فيما أشارت وكالة أسوشيتد برس إلى "وقوع ضربات قوية في محيط المدينة".

وتُعد أصفهان مركزاً لقاعدة جوية إيرانية رئيسية وعدد من المواقع العسكرية، إضافة إلى أحد المواقع النووية التي تعرضت للقصف الأميركي خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً في حزيران/ يونيو الماضي.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد علقت أمس الأربعاء، على التقارير المتداولة بشأن احتمال تنفيذ واشنطن عملية برية في الجزيرة، قائلة إن "موسكو تسمع تكهنات حول ذلك، لكنها تأمل أن تبقى في إطار التصريحات والتهديدات فقط".

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ سلسلة من الغارات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، فيما ردّت طهران بهجمات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أميركية في عدد من دول المنطقة، متوعدة برد "غير مسبوق".