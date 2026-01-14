إيران تعزز حماية منشآت "الكهرباء والمياه والاتصالات" تحسبا من ضربة اميركية

شفق نيوز- طهران

كشفت تقارير إسرائيلية، يوم الأربعاء، عن صدور أوامر إيرانية لتعزيز حماية منشآت الكهرباء والمياه والاتصالات على خلفية تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضرب إيران.

وذكر موقع "نتسيف" الإسرائيلي، أن الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية شهدت تغيراً لافتاً، حيث انتقل التركيز من حماية قواعد الصواريخ والمنشآت العسكرية إلى تأمين شبكات الطاقة وخزانات المياه والسدود.

فيما قال مسؤول إيراني كبير، إن التواصل المباشر مع واشنطن توقف، بحسب ما نقلت "رويترز".

وأضاف: "طلبنا من زعماء دول بالمنطقة التدخل لمنع التصعيد الأميركي وحذرنا من أننا سنستهدف قواعد أميركية بالمنطقة إذا تعرضنا لهجوم".

ووجّه الرئيس الأميركي رسالة تحذير إلى القيادة الإيرانية، مذكّراً إياها بتبعات مواجهاته السابقة معها، وداعياً إلى الالتزام بما وصفه بحسن التصرف.

وتوعّد ترمب إيران باتّخاذ "إجراءات قويّة جدّاً" إذا بدأت بإعدام المحتجين شنقاً، لكنّه لم يوضح ماهية هذه الإجراءات.

يذكر أن الشرطة الإيرانية أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، اعتقال 297 شخصاً من "المشاغبين والمثيرين للشغب" المتورطين في الاضطرابات الأخيرة في البلاد، على حد قولها.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "‌هرانا"، عن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 2571 شخصاً، مؤكدة أنها تحققت حتى الآن من مقتل 2403 متظاهرين، و147 شخصاً مرتبطين بالحكومة، و12 شخصاً دون سن الثامنة عشرة، و9 مدنيين لم يشاركوا ‍في الاحتجاجات.

وتأتي هذه التطورات في ظل احتجاجات تشهدها إيران منذ أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2025، اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع التضخم، قبل أن تمتد إلى مدن عدة.