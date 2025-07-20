إيران تعزز حدودها بكوماندوز بحرية وتقنيات حديثة قبل زيارة الأربعين

شفق نيوز– طهران

أعلن قائد قوات حرس الحدود الإيرانية العميد أحمد علي كودرزي، يوم الأحد، تشكيل وحدات جديدة من "كوماندوز مشاة البحرية" لتنفيذ تكتيكات خاصة في البحر، مشيراً إلى أن أتمتة الحدود كانت من الأولويات الرئيسية لقوات حرس الحدود خلال العامين الماضيين.

وقال كودرزي، في تصريحات له اليوم، إن قواته باتت تستخدم رادارات متطورة للغاية، وأنظمة كهروضوئية، وأنواعاً مختلفة من الطائرات المسيّرة الصغيرة على الحدود البحرية والبرية للبلاد، موضحاً أن هذه المعدات المتقدمة نشرت في الأبراج والنقاط الحدودية ووحدات الكوماندوز.

وكان كودرزي قد أحرى أمس زيارة ميدانية إلى معبر مهران الحدودي مع العراق، للاطلاع على مستجدات حركة الزوار المتوجهين إلى العتبات المقدسة.

وأكد العميد كودرزي، على أهمية خدمة زائري الاربعينية لدى حرس الحدود، لافتاً إلى أن "الأمن والطمأنينة" وتسهيل حركة الزوار من أولويات قواته، وشدد على أهمية دبلوماسية الحدود مع العراق لتأمين حركة الزوار خلال زيارة الأربعين.