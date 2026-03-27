إيران: تعرض محطة بوشهر النووية لهجوم

شفق نيوز- طهران

أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، ليل الجمعة السبت، إصابة محيط محطة بوشهر النووية بمقذوف، مؤكدة عدم تسجيل أضرار في المنشأة حتى الآن.

وقالت الهيئة إن الحادث لم يسفر عن أي أضرار فنية أو تشغيلية داخل المحطة، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن أي استهداف مباشر أو ضرر قد يلحق بمحطة بوشهر يمكن أن يقود إلى حادث نووي خطير، ستكون له تداعيات واسعة على المنطقة بأسرها.

من جهتها ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها استهداف المحطة عبر الطيران الأميركي الاسرائيلي منذ بدء الحرب الحالية في 28 شباط فبراير.