إيران تعد حزمة مقترحات جديدة لمفاوضات جنيف

شفق نيوز- طهران

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، إبراهيم رضائي، يوم الاحد، أن فريق التفاوض الإيراني أعدّ حزمة مقترحات لطرحها في جولة مفاوضات جنيف المقبلة، بهدف تسريع النقاشات وتفادي إضاعة الوقت.

وأعرب رضائي في الوقت نفسه عن تشاؤمه حيال النتائج بسبب ما وصفه بسجل وسلوك الجانب الأمريكي في السابق.

وفي مقابلة مع وكالة "فارس" الإيرانية، اطّلعت عليها وكالة شفق نيوز، أوضح رضائي أن الجولة المرتقبة لن تتضمن أي بحث بشأن وقف تخصيب اليورانيوم أو التخلي عنه، مؤكداً أن إخراج المخزونات النووية الإيرانية من البلاد غير مطروح للنقاش.

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت قد وافقت سابقاً على هذه المبادئ خلال جولات سابقة.

وشدد رضائي على أن مفاوضات جنيف تقتصر على الملف النووي، ولا تشمل القضايا الصاروخية أو الإقليمية.

واعتبر أن اسرائيل تمثل القضية الأساسية في المنطقة، داعياً إلى مناقشة ما وصفه بتهديداته في أطر منفصلة وبمشاركة دول المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية والسلام والمصالح المشتركة.

وأشار إلى أن طهران مستعدة لمعالجة المخاوف المرتبطة ببرنامجها النووي ضمن إطار مفاوضات جنيف، لافتاً إلى أن الحزمة المقترحة أُعدّت لتسهيل التوصل إلى تفاهم، إلا أنه جدّد التأكيد على أن التفاؤل بالنتائج يبقى محدوداً في ظل التجارب السابقة مع واشنطن.