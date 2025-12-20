إيران تعدم متهماً بالتجسس لإسرائيل

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر السبت، بأن إيران أعدمت رجلا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل، وله صلات بجماعات معارضة.

وبحسب موقع "إيران إنترناشيونال" فإن سجينا محكوما بالإعدام اتهمته طهران بالتجسس لصالح إسرائيل نُقل إلى الحبس الانفرادي، وهي خطوة تسبق عادة تنفيذ أحكام الإعدام.

وذكر الموقع، على لسان المصادر أن عقيل كشاورز، وهو طالب من مدينة أصفهان، نُقل في 17 ديسمبر /كانون الأول من العنبر العام إلى زنزانة انفرادية، تمهيدا لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه.

وكان كشاورز اعتُقل في يونيو/ حزيران الماضي، خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران، ثم أدانته السلطة القضائية الإيرانية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

ولم تكن هناك حتى الآن أي تقارير علنية عن قضيته، كما لم يرد اسمه في وسائل الإعلام أو تقارير منظمات حقوق الإنسان.

من جانبها، أفادت شبكة حقوق الإنسان في كوردستان (إيران) بأن كشاورز طالب هندسة معمارية في جامعة شاهرود، وقد اعتقلته عناصر من جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني أثناء سفره إلى مدينة أرومية.