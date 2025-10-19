إيران تعدم متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل

شفق نيوز- طهران

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، يوم الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص أدين بالتجسس لحساب إسرائيل.

وذكر موقع تابع للسلطة القضائية أن "حكم الإعدام الصادر بحق جاسوس الموساد، نُفذ صباح السبت في سجن قم" الواقع جنوب طهران.

ولم يكشف القضاء الإيراني أي معلومات تتعلق بهوية الشخص أو تاريخ اعتقاله أو الجرائم المنسوبة اليه، واكتفى بالقول إنه أدين بتهمتي "المحاربة" و"الإفساد في الأرض"، وهما أخطر التهم في إيران ويُعاقب عليهما بالإعدام.

ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة إعدامات تستمر إيران في تنفيذها منذ الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في حزيران/ يونيو الماضي.

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ عدة عمليات توقيف وإعدامات لأشخاص اتهمتهم بالعمل لصالح الموساد.

والأربعاء الماضي، دخل حيز التنفيذ قانون يشدد العقوبات على الأفراد المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة.