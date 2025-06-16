إيران تعدم "جاسوس الموساد" شنقاً وتروي تفاصيل مثيرة حوله

شفق نيوز/ أعلنت إيران، يوم الاثنين، إعدام "جاسوس الموساد" الإسرائيلي إسماعيل فكري شنقا بعد إتمام الإجراءات القضائية الجنائية كاملة.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، في خبر اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن فكري أُعدم صباح اليوم وهو كان ينشط داخل إيران بهدف جمع معلومات أمنية وتنفيذ مهام تخريبية، وذلك بعد استكمال المراحل القضائية وتأييد الحكم من قبل المراجع العليا.

كما أشارت إلى توجيه تهم "المحاربة والإفساد في الأرض" اليه، مضيفة أن فكري اعتقل في كانون الأول/ ديسمبر 2023 خلال عملية فنية واستخباراتية معقدة نفذت داخل البلاد، بينما كان لا يزال على تواصل مباشر مع جهاز التجسس والإرهاب التابع للنظام الصهيوني، على حد قولها.

وبحسب الوثائق الرسمية في الملف القضائي، فقد سعى إسماعيل فكري خلال فترة تعاونه مع الموساد إلى تسريب معلومات حساسة ومصنفة تتعلق بأمن إيران إلى أعداء البلاد، مقابل تلقيه مكافآت مالية، فيما أظهرت التحقيقات أن فكري أقام خلال فترة تعاونه اتصالات مباشرة مع ضابطين من ضباط الموساد.

وتابعت الوكالة: "في البداية وبعد أن تم تجنيده والموافقة عليه من قبل الضابط الأول في جهاز الموساد، بدأ إسماعيل فكري تنفيذ مهامه الاستخباراتية لصالح جهاز الموساد، حيث كشفت عمليات استرجاع البيانات من أجهزته الإلكترونية عن وجود مراسلات بينه وبين ضابط الموساد، حيث تلقى منه تعليمات مباشرة بجمع معلومات محددة وتسليمها إلى الجهاز".

ووفقا للوثائق، فقد سعى فكري إلى تسليم معلومات سرية ومصنفة، شملت مواقع ومقار أمنية حساسة، وبيانات تتعلق بأشخاص محددين ومهام تنظيمية خاصة، وكان ينقل هذه المعلومات عبر وسائل اتصال آمنة إلى ضباط الموساد.

ووفقاً للوكالة فإنه بعد فترة من تعاونه مع الضابط الأول، تم في أوائل عام 2022 تحويله إلى ضابط ثان في الجهاز يدعى "أمير"، حيث قد قدّم "أمير" آلية جديدة للتواصل، وطلب من فكري إنشاء منصة جديدة يرسل من خلالها تقاريره الأساسية ومراسلاته الاستخباراتية.

وفي الوقت نفسه الذي كان فيه فكري يتواصل مع ضباط الموساد، كانت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في إيران قد رصدت تحركاته من خلال إجراءات فنية معقدة، حيث تم تتبعه ووضعه وشبكته تحت المراقبة الدقيقة ضمن عملية استخباراتية محكمة.

وبعد تنفيذ عمليات أمنية واستخباراتية دقيقة، وكشف الشبكة المرتبطة بجهاز الموساد، جرى اعتقال إسماعيل فكري في كانون الأول/ ديسمبر 2023، لتستكمل الإجراءات القضائية بحقه، ونُفذت فيه العقوبة صباح اليوم.