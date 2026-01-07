إيران تعدم جاسوساً يعمل لدى "الموساد"

شفق نيوز- طهران

أقدمت السلطات الإيرانية، يوم الأربعاء، على إعدام علي أردستاني، بعد إدانته بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد تم استقطابه عبر الفضاء الافتراضي من قبل جهاز الموساد، وقام بتنفيذ مهام لصالحه مقابل مبالغ مالية ووعود زائفة.

ووفقا للوسائل، فقد نفذ أردستاني، بتوجيهات من ضباط الموساد، مهمات تضمنت التقاط صور لمواقع خاصة وتقديم معلومات عن أهداف محددة، وكان يتلقى مبالغ مالية على شكل عملات رقمية بعد كل مهمة.

كما التقى عبر الضباط بشخص ذي هوية معروفة داخل إيران في مواقع مختلفة، وسلمه المعلومات والمواد المصورة التي جمعها، وتسلم منه مهام جديدة.

بينما أقر المتهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة بأنه كان على علم ويقين كاملين بتواصله مع ضباط الموساد وأنه زودهم بمعلومات قيمة.