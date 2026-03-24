إيران تعتقل 30 شخصاً بتهمة التجسس

شفق نيوز- طهران

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، يوم الثلاثاء، اعتقال 30 عميلاً لإسرائيل في محافظات همدان ولرستان وكرمان، كما أكدت ضبط أسلحة نارية وأجهزة "ستارلينك" بحوزتهم.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "24 من هؤلاء أرسلوا للنظام الأميركي - الصهيوني إحداثيات مواقع عسكرية وأمنية وشرطية، بالإضافة إلى أماكن تمركز حراس الأمن والمعدات العسكرية في مدن مختلفة بمحافظة همدان، وقد تعرض عدد من هذه المواقع للاستهداف في الغارات الجوية للعدو، وتم ضبط 11 جهازاً من الجيل الجديد من أقمار ستارلينك الصناعية، بالإضافة إلى عدد من الأسلحة النارية والبيضاء بحوزتهم".

وأضافت أن "باقي المعتقلين فهم من محافظة لرستان، وكانوا مرتبطين بإحدى الجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة في جمع المعلومات لصالح أجهزة التجسس التابعة للعدو الأميركي - الصهيوني، وكانوا يتربصون لخلق أعمال شغب في الشوارع بناءً على أوامر العدو"، على حد قول البيان.

وأشارت إلى تحديد هوية واعتقال شخصين في محافظة كرمان كانا ينقلان أسلحة متخفين في شكل عائلات، وتم ضبط 7 مسدسات و10 خزائن بحوزتهما.

وتتواصل الحرب لليوم 25 على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات بين إيران والتحالف الأميركي الإسرائيلي، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.