إيران تعتقل 3 شخصيات بارزة من الإصلاحيين بينهم "رئيسة جبهة"

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "فارس" للأنباء، يوم الأحد، باعتقال السلطات الإيرانية ثلاث شخصيات من الإصلاحيين، بينهم رئيسة جبهة الإصلاح آذر منصوري.

وذكرت الوكالة الإيرانية أن "المؤسسات الأمنية والقضائية اعتقلت آذر منصوري، وإبراهيم أصغر زاده، ومحسن أمين زاده".

وأضافت أن "الاتهامات ضد هؤلاء الأفراد تشمل استهداف الوحدة الوطنية واتخاذ موقف ضد الدستور والتناغم مع دعاية العدو والترويج للاستسلام. وإنشاء آليات تخريبية سرية".

هذا وشهدت إيران في الأشهر الأخيرة "حملة قمع شاملة" ضد المعارضة والاحتجاجات التي عمّت البلاد، وذلك في سياق توترات اجتماعية واقتصادية متصاعدة.

وبدأت موجة الاحتجاجات في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2025 إثر انهيار العملة وتدهور أوضاع المعيشة مما دفع التجار والطلاب وغيرهم من فئات المجتمع إلى النزول إلى الشوارع في مدن متعددة، مطالِبين بتغيير سياسي واجتماعي جذري.

ووفق تقارير منظمتي "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، فقد استخدمت قوات الأمن "العنف المفرط" لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واعتقال مئات من المحتجين "بصورة تعسفية".