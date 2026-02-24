إيران تعتزم تعزيز قدراتها البحرية بصفقة صواريخ صينية

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء، بأن إيران تقترب من إبرام صفقة مع الصين لشراء صواريخ كروز مضادة للسفن، في الوقت الذي تنشر فيه الولايات المتحدة قوة بحرية ضخمة بالقرب من سواحل الجمهورية الإسلامية قبل شن ضربات محتملة ضدها.

وذكرت الوكالة نقلا عن ستة مصادر مطلعة، أن "الصفقة تتعلق بصواريخ سي.إم-302 صينية الصنع وأنها على وشك الانتهاء، إلا أنه لم يتم الاتفاق على موعد للتسليم".

ويبلغ مدى الصواريخ الأسرع من الصوت حوالي 290 كيلومترا ومصممة لتفادي الدفاعات المحمولة بحرا من خلال الطيران بسرعة وعلى انخفاض، بحسب "رويترز".

وقال خبيران في الأسلحة، إن "نشر مثل هذه الصواريخ سيعزز بشكل كبير من قدرات إيران الهجومية وبما يشكل تهديدا للقوات البحرية الأميركية في المنطقة".

وأكدت المصادر الستة أن "المفاوضات مع الصين لشراء أنظمة الأسلحة الصاروخية بدأت قبل عامين على الأقل لكنها تسارعت بشكل حاد بعد الحرب التي دامت 12 يوما بين إسرائيل وإيران في حزيران/ يونيو".