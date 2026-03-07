إيران تطلق موجة صواريخ على إسرائيل وتستهدف ناقلة في هرمز

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت، بإطلاق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل، فيما أشارت إلى أن الحرس الثوري استهدف ناقلة ترفع علم جزر مارشال في مضيق هرمز، وذلك في اليوم الثامن من الحرب.

وتوعد مقر خاتم الانبياء للقوات المسلحة الايرانية، في وقت سابق من اليوم، بشن ضربات عسكرية مدمرة تستهدف المصالح الأميركية والإسرائيلية في المنطقة، وذلك رغم الوعود التي أطلقها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بعدم مهاجمة الدول المجاورة للبلاد.

كما ورد الحرس الثوري الإيراني، السبت، على تصريحات وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم، بشأن مرافقة السفن في مضيق هرمز، بالقول "نحن بانتظاركم".

وقال الحرس، إن "21 جندياً من الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في المنطقة قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وكان وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم، أكد، السبت، أن الولايات المتحدة ستقوم بتأمين ومرافقة السفن في مضيق هرمز لضمان سلامة الملاحة وإعادة تدفق النفط إلى الأسواق.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.