إيران تطلق موجة صاروخية جديدة وصفارات الإنذار تدوي في إسرائيل

شفق نيوز- طهران/ الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، مساء اليوم الأحد، ببدء موجة صاروخية جديدة باتجاه إسرائيل.

في المقابل، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن "صفارات الإنذار دوت في وسط إسرائيل ومنطقة تل أبيب الكبرى، إضافة إلى عدد من المستوطنات في الضفة الغربية، عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران".

بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن دوي انفجارات سُمع في أجواء وسط إسرائيل، يُرجح أنه ناجم عن عمليات اعتراض للصواريخ التي أُطلقت باتجاه المنطقة.

ومنذ 28 شباط/فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي وعدد من المسؤولين الأمنيين.

وترد إيران بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما تصفه بأنه "مصالح أميركية" في دول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضراراً بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبانٍ سكنية.