إيران تقصف تل أبيب والقدس وحيفا والجليل بموجة صاروخية جديدة

شفق نيوز/ أطلقت إيران عشرات الصواريخ في موجة جديدة باتجاه أهداف داخل إسرائيل، في إطار المرحلة المستمرة من عملية "الوعد الصادق 3"، التي تنفذها طهران ردًا على الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة.

وتركزت الهجمات على مدن تل أبيب والقدس وحيفا والجليل. حيث اخترقت عدة صواريخ الدفاعات الجوية مصيبة أهدافها، من دون بيان تفاصيل أكثر.

وكانت إيران نفذت هجوماً بنحو 50 صاروخاً على مواقع متعددة في شمال إسرائيل، تركزت أغلبها في حيفا، باستخدام صواريخ متطورة بعضها فرط صوتي، بحسب إعلام إيراني.

بموازاة ذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن إسرائيل شنت هجوماً جديداً في طهران وأصفهان وسط البلاد، حيث تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتصدي لما وصفته بـ"قصف معادٍ".

كما قصف الطيران الإسرائيلي منشآت وقود رئيسية في طهران، متسبباً بحرائق واسعة.