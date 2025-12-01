إيران تطلق مناورات استراتيجية لمكافحة الإرهاب بمشاركة 18 دولة

شفق نيوز– طهران

أعلنت ايران، يوم الاثنين، انطلاق مناورة مشتركة لمكافحة الإرهاب بين دول منظمة شنغهاي للتعاون، تحت عنوان "مناورة سهند 2025 المشتركة لمكافحة الإرهاب"، في محافظة أذربيجان شمال غرب البلاد، وتستمر خمسة أيام.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء بأن القوة البرية للحرس الثوري الإيراني تستضيف هذه المناورات التي صُممت بناءً على إعلان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وحرس الثورة الإسلامية، وبالتعاون مع وزارة الخارجية واللجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب في منظمة شنغهاي للتعاون، مؤكدة أن لها أهمية استراتيجية خاصة.

وقال العقيد شهرام عسكريان، مساعد العلاقات العامة في القوة البرية للحرس الثوري الإيراني، إن إيران لطالما كانت محور مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية، مشيراً إلى مقتل أكثر من 17 ألف مواطن، بمن فيهم نساء وأطفال، على يد الإرهابيين.

وأضاف أن المناورات انطلقت في منطقة عمليات لواء الإمام المهدي في قضاء شبستر، وسيتم الإعلان عن تفاصيل خططها عبر وسائل الإعلام.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي، إن التمرين يشارك فيه خمس دول على الأرض، بالإضافة إلى مشاركة 13 إلى 14 دولة أخرى بشكل عام، مشيرًا إلى أن هذه المناورات تعكس اهتمام إيران بمواجهة الإرهاب بشكل منسق ومتعدد الأطراف، نظرًا لطبيعة الإرهاب العابرة للحدود التي لا يمكن لأي دولة التعامل معها منفردة.

وأضاف بقائي أن التعاون متعدد الأطراف يمكن أن يكون نقطة انطلاق لتوسيع التعاون في مجالات الأمن الدولي المختلفة، وأن إيران تأمل أن تمتد هذه التعاونات لتشمل مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود إلى جانب مكافحة الإرهاب.