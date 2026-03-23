إيران تطلق صواريخ تجاه ديمونة والنقب ونتنياهو يدعو لـ"اجتماع عاجل"

أفادت وسائل إعلامية، مساء اليوم الاثنين، بتفعيل صفارات الإنذار في النقب وديمونة ومحيطها جنوب إسرائيل عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنه "تم رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه جنوب إسرائيل، وجرى تفعيل صفارات الإنذار في النقب وديمونة ومحيطها جنوب إسرائيل".

وأشار إعلام عبري وعربي إلى "اعتراض صاروخين إيرانيين أطلقا باتجاه ديمونة، فيما سقط صاروخ إيراني ثالث في منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل".

يأتي هذا في وقت أفادت فيه صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا رؤساء أحزاب الائتلاف للقاء عاجل سيعقد في الساعة القادمة".

في وقت سابق من اليوم، قال نتنياهو إن أي اتفاق محتمل مع إيران يجب أن يضمن الحفاظ على "المصالح الحيوية" لإسرائيل، في ظل التحركات الجارية للتوصل إلى تسوية للأزمة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال مساء اليوم إن إيران تسعى إلى التوصل لتسوية، مؤكداً أنه سيمنحها مهلة إضافية مدتها خمسة أيام، في ظل ما وصفه بتقدم في مسار المحادثات بين الجانبين.