إيران تطلق عشرات الصواريخ صوب اسرائيل بعد الضربة الامريكية

شفق نيوز/ أطلقت القوات الايرانية، صباح اليوم الأحد، عشرات الصواريخ صوب اسرائيل بعد الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية على ثلاثة مواقع نووية في إيران.

وقالت نجمة داود الحمراء "الاسعاف الاسرائيلي"، ان فرقها هرعت صباح اليوم الى 10 مواقع جراء الضربات الايرانية، مشيرة إلى اصابة 18 شخصا جراء تلك الضربات.

ووفقا لوسائل اعلام عبرية وعربية، فإن الصواريخ استهدفت مواقع في تل ابيب وحيفا، وقد دوت صافرات الإنذار في حيفا بعد سقوط الصواريخ.

من جهته قال الحرس الثوري الإيراني في بيان، إن الضربة الصاروخية على مدينة حيفا استهدفت بشكل مباشر منطقة خليج حيفا الصناعية، وتحديدًا قرب ميناء الحاويات والمنشآت البتروكيميائية.

ووفقا للبيان، فإن تصاعد الدخان الكثيف وسط الميناء يكشف أن الإصابة وقعت في أخطر نقطة استراتيجية في الشمال المحتل، حيث تتمركز مصفاة باز، ومرافق الطاقة، وشبكات الكهرباء، والبنى التحتية اللوجستية للكيان.

وأضاف الحرس الثوري، أن الموقع ليس اقتصاديًا فقط، بل يضم مراكز بحرية عسكرية وأمنية ومواقع تشغيل حيوية تُعتبر من شرايين الدعم العسكري والاقتصادي للاحتلال.

وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل عن رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه عدة مناطق داخل إسرائيل.

وتشير تقديرات أولية إلى أن الدفعة الصاروخية الإيرانية تضم نحو 40 صاروخاً، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية دوي انفجارات سمع في مدينتي حيفا وتل أبيب

وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل حالياً على التصدي اعتراض هذه الصواريخ.