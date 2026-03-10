إيران تطلق الموجة 36 ضد إسرائيل بصواريخ باليستية ومسيرات انتحارية

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، تنفيذ الموجة 36 من العمليات الهجومية على أهداف في إسرائيل والقواعد الأميركية.

وأشار الحرس الثوري إلى "استخدام صواريخ قدر وعماد وخيبر شكن ومسيرات انتحارية في الموجة 36".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت الثلاثاء، تسجيل أكثر من 15 ألف مصاب منذ بدء الحرب الأميركية-الإسرائيلية على البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان أن "87 مرفقاً صحياً تضررت إضافة إلى 24 مركزاً علاجياً و21 مركز إسعاف و18 سيارة إسعاف منذ بدء الحرب".

ويأتي ذلك في وقت تدخل فيه الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أسبوعها الثاني، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.