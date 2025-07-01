إيران تضع شرطاً جديداً لإستئناف المفاوضات النووية مع أمريكا

شفق نيوز - طهران

استبعد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، إمكانية استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة الامريكية سريعا، إلا أنه أكد أن "أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبدا"، وفقا شبكة "CBS News" الإخبارية الأمريكية.

ورأى عراقجي أنه في مقابلة مع الشبكة، "لا يمكن القضاء على تكنولوجيا وعلم تخصيب اليورانيوم بالقصف"، في إشارة إلى الضربات الأميركية على مواقع نووية إيرانية الأسبوع الماضي.

وأضاف إيران ستتمكن من إصلاح الأضرار التي سببتها الضربات بسرعة، و"تعويض الوقت الضائع" حسب تعبيره، وذلك "إذا توفرت لدينا الإرادة لإحراز تقدم جديد في هذه الصناعة".

وتابع عراقجي: "لا أعتقد أن المفاوضات ستستأنف بهذه السرعة. لكي نقرر الانخراط فيها مجددا علينا أولا ضمان عدم عودة الولايات المتحدة إلى استهدافنا بهجوم عسكري خلال المفاوضات".

وقال: "أعتقد مع كل هذه الاعتبارات أننا ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت"، لكن "أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبدا".

وعندما سئل عما إذا كانت إيران تنوي مواصلة تخصيب اليورانيوم، أصر عراقجي على أن "البرنامج النووي سلمي، وأصبح مسألة فخر ومجد وطني. لن يتراجع الشعب بسهولة عن التخصيب".

ومن جهة أخرى، علق الوزير على الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل، التي انتهت بعد ضربات أميركية على مواقع نووية في فوردو و نطنز وأصفهان.

وقال عراقجي: "أثبتنا خلال هذه الحرب المفروضة علينا لمدة 12 يوما، أننا قادرون على الدفاع عن أنفسنا".

واستطرد القول: "سنواصل القيام بذلك في حال تعرضنا لأي عدوان".