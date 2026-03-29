إيران: تضرر 93 ألف منشأة مدنية منذ بدء الحرب

شفق نيوز- طهران

أعلنت الحكومة الإيرانية، مساء اليوم الأحد، تضرر أكثر من 93233 منشأة مدنية و600 مدرسة منذ بدء الحرب في 28 شباط/ فبراير 2026 على البلاد.

من جهته، ذكر مسؤول بمحافظة غيلان الإيرانية، مساء الأحد، أن 5 منازل تعرضت للدمار بالكامل فيما تضررت 22 وحدة سكنية إثر هجوم على قرية بالمحافظة.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وسائل إعلام إيرانية تفعيل الدفاعات الجوية في مناطق من العاصمة طهران.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "سلاح الجو يواصل مهاجمة بنى تحتية وسط وغرب إيران"، مشيراً إلى "تنفيذ أكثر من 140 ضربة ضد منظومة الصواريخ وسط وغرب إيران".

وكانت المنظمة الدولية للهجرة أكدت، الجمعة الماضي، أن الهجمات الأميركية الإسرائيلية التي استهدفت إيران ألحقت أضراراً في 82 ألف مبنى مدني، بما في ذلك مستشفيات ووحدات سكنية ومنازل يقطنها نحو 180 ألف شخص.

وقالت المنظمة الأممية، إن الدمار شمل مباني في 20 محافظة إيرانية من أصل 32 هي مجموع محافظات البلاد.

من جانبه، حذر الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، من التبعات الإنسانية الكارثية للهجمات على المدن والمحافظات الإيرانية.

وأوضح أن طواقم المنظمة أبلغت عن تضرر أو تدمير عدد لا يحصى من المنازل والمدارس والمستشفيات والمرافق الحيوية، وأن الضرر طال جميع أحياء العاصمة الإيرانية طهران تقريباً.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/ فبراير 2026 شن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، بما فيها طهران، وسط تقارير عن دمار وسقوط ضحايا مدنيين. وتقوم إيران بتنفيذ هجمات انتقامية على إسرائيل وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.