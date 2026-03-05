إيران تضرب مطار بن غوريون ورادار "ميرون" وقواعد أميركية في الخليج

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، استهداف مطار بن غوريون في إسرائيل وقواعد عسكرية أميركية في عدد من دول الخليج، ضمن هجمات صاروخية ومسيرات قال إنها أصابت أهدافاً عسكرية عدة.

وقال الحرس الثوري في بيان إنه استهدف مطار بن غوريون، بما في ذلك القاعدة الجوية رقم 27 داخله، باستخدام صواريخ من طراز "خرمشهر 4".

وأضاف أن الهجمات الإيرانية "ألحقت إصابات مؤثرة بـ20 هدفاً عسكرياً أميركياً في الكويت والبحرين والإمارات".

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على أهداف في تل أبيب، إضافة إلى استهداف رادار "ميرون" في إسرائيل، مشيراً إلى أن الضربات أسفرت عن "أضرار جسيمة" في تلك المواقع.

ويعد رادار "ميرون" في قاعدة ميرون للمراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، أحد أهم المنشآت العسكرية الإستراتيجية في شمال إسرائيل.

كما أفاد الجيش الإيراني بإسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية متطورة من طراز "هيرمس" في منطقة قصر شيرين، موضحاً أن أنظمة المدفعية البرية تمكنت من إسقاطها عند الساعة 10:30 صباحاً.