إيران تصف تصريحات ترمب بـ"المتناقضة": واشنطن تُحاول تقويض المسار الدبلوماسي

شفق نيوز - تركيا

اتهم نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، يوم السبت، الجانب الأميركي بمحاولة تقويض مسار الدبلوماسية بعد سريان وقف إطلاق النار عقب نزاع عسكري دام طيلة 40 يوماً في المنطقة، واصفا تصريحات رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب بشأن التوصل إلى تسوية نهائية لتحقيق سلام شامل بـ"المتناقضة".

وقال خطيب زاده خلال استضافته في جلسة حوارية خاصة على هامش منتدى انطاليا الدبلوماسي السنوي في تركيا، إن إيران تركز حالياً على نهاء إطار التفاهم مع الولايات المتحدة للمضي إلى اتفاق نهائي، مبينا أنه تم فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، لكن الجانب الأميركي قوّض ذلك بقوله إن المضيق مفتوح للجميع باستثناء إيران.

وشدد على أن "الأميركيين إذا اختاروا العودة إلى الحرب، فإن إيران سترد بقوة"، لافتا إلى أن "الحرب ضدنا كانت غير شرعية، ودفاعنا يتم وفق مبادئ القانون الدولي".

وبما يتعلق بالمباحثات الثنائية بين إيران وأميركا برعاية اسلام آباد، قال نائب وزير الخارجية الإيراني "دخلنا جولتي مفاوضات بحسن نية، لكنهم خانوا الدبلوماسية وسنبقى حذرين جراء ذلك".