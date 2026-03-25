إيران تصعد وتيرة هجماتها الصاروخية على إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية وإيرانية، يوم الأربعاء، بتصاعد وتيرة الهجمات الصاروخية المتبادلة، حيث أعلنت مصادر إسرائيلية عن سقوط شظايا في مناطق عدة داخل إسرائيل، بالتزامن مع تأكيدات إيرانية باستئناف إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الشظايا سقطت في مناطق بينها بنيامينا جنوب حيفا وموديعين غرب القدس، فيما أفادت وسائل إعلام أخرى بسقوط شظايا في ثلاث مناطق، تشمل موديعين وهشارون شرق نتانيا وبنيامينا.

من جانبها، أكد التلفزيون الإيراني، استئناف إطلاق دفعات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة، وذلك بعد دقائق من دفعة سابقة، في إطار التصعيد المستمر.

وفي السياق، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن "ملايين الإسرائيليين دخلوا الملاجئ والمناطق المحمية عقب إطلاق الصواريخ"، فيما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "تفعيل إنذارات مبكرة في وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى بعد رصد عمليات إطلاق من الجانب الإيراني".