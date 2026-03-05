إيران تصدر تحذيراً "غير عادي" بشأن محطات البث الفضائي

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، مساء اليوم الخميس، بأن إيران حذرت الدول المستضيفة لمحطات البث الفضائي، لقنوات اعتبرتها "معادية".

وقال المصدر لوكالة تسنيم، إن "إيران، حذرت عبر وسطاء مختصين، الدول المضيفة لمحطات البث الفضائي والشركات التي تقدم خدمات البث الصاعد لشبكات إرهابية معادية لإيران".

ولفت إلى أن "التحذير ينص على أنه في حال عدم وقف البث الصاعد، سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضدها".

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ أيام هجمات بالصواريخ على إيران، مستهدفة مقار حكومية، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من أفراد أسرته وكبار القادة الإيرانيين، في حين ردت إيران بضربات على أهداف إسرائيلية وعدد من دول الخليج والمصالح الأميركية في العراق وإقليم كوردستان.