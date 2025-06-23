إيران تصادق "مبدئياً" على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، مساء اليوم الاثنين، عن المصادقة، بشكل مبدئي، على مشروع قانون يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المتحدث باسم اللجنة، في تصريح لوكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، إن اللجنة صادقت، خلال اجتماعها اليوم، على الخطوط العريضة لمشروع قانون يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح المتحدث، أن أعضاء اللجنة صوتوا اليوم لصالح مبدأ المشروع، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية حول بنوده أو آلية تنفيذه، مضيفًا أن النقاشات ستتواصل لاحقًا حول مواده التفصيلية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح صباح الأحد الماضي، بأن قوات أمريكية استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في "هجوم ناجح للغاية"، مضيفا أن منشأة فوردو، درة تاج برنامج طهران النووي، قد دمرت.

وشنت إسرائيل هجمات على مواقع نووية إيرانية منذ بداية حملتها الجوية على إيران في 13 حزيران/ يونيو، بما في ذلك قصف منشأة نطنز، قلب برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، وخنداب، وهو مفاعل أبحاث يعمل بالماء الثقيل قيد الإنشاء.