إيران تشن هجوماً مركباً على إسرائيل وقواعد أميركية بدول المنطقة

شفق نيوز- طهران

شنت إيران، يوم الاثنين، هجوماً مركباً استهدف إسرائيل وقواعد أميركية في عدد من دول المنطقة، وسط حالة استنفار واسعة وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

في إسرائيل، وبعد أن تم رصد إطلاق صواريخ من إيران، دخل المستوطنون فوراً إلى الملاجئ، في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في القدس ومنطقة إصبع الجليل، مع تفعيل المضادات الجوية في سماء القدس وتل أبيب.

وفي الكويت، دوت صفارات الإنذار بالتزامن مع سماع دوي انفجارات، فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قيل إنها توثق "سقوط طائرة حربية أمريكية ونجاة طياريها بعد قفزهما بالمظلات".

من جهتها، ذكرت وكالة تسنيم أن "إيران أسقطت مقاتلة أميركية في سماء الكويت"، مؤكدة أن "الطيارين تمكنا من القفز بالمظلات".

كما أفادت تقارير بـ"سماع دوي انفجارات في سماء الدوحة نتيجة عمليات اعتراض"، في حين أفادت وكالة "فرانس برس" بـ"مقتل شخص في هجوم إيراني جديد على البحرين".

وتتواصل التطورات وسط ترقب إقليمي ودولي لاحتمالات اتساع رقعة المواجهة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أكد أمس الأحد، أن العمليات العسكرية ضد إيران ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف، متحدثاً عن تدمير أهداف متعددة بينها مقار ومنظومات دفاع جوي، ومعلناً مقتل ثلاثة جنود أميركيين، كما أشار إلى أن الحرب قد تمتد لنحو أربعة أسابيع.