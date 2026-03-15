إيران تشن هجوما على قاعدة "الظفرة" الإماراتية

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، شنّ هجوم استهدف القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة "الظفرة" بدولة الإمارات، في تطور يعكس تصاعد حدة الصراع الإقليمي.

وذكر الحرس الثوري في بيان، أنه نفذ "الموجة الـ53" من عملياته العسكرية ضد المواقع الأميركية، مشيراً إلى أن الهجوم شمل إطلاق 10 صواريخ "فرط صوتية" وطائرات مسيّرة استهدفت القاعدة الإماراتية بشكل مباشر.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة تبادلاً مستمراً للضربات الجوية والصاروخية بين طهران وواشنطن، هي الأعنف منذ شباط الماضي.

يُذكر أن الحرس الثوري كان قد أعلن في وقت سابق عن استهداف ثلاث قواعد عسكرية للقوات الأميركية، توزعت بين قاعدة في العراق واثنتين في الكويت.

وتثير هذه التطورات مخاوف دولية متزايدة من إنزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة غير محكومة القواعد، في ظل اتساع دائرة النزاع القائم بوتيرة متصاعدة.