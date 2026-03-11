إيران تشن هجوماً على الإمارات وإسرائيل بمشاركة حزب الله

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، مساء اليوم الأربعاء، تعرض أراضي البلاد لموجة صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، مؤكدة اعتراضها.

وقالت الوزارة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عربية، إن "الأصوات المسموعة بمناطق متفرقة من الإمارات، ناجمة عن اعتراض دفاعاتنا للصواريخ الباليستية والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة".

وأضافت وزارة الدفاع الإماراتية، أن "دفاعاتنا الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران".

وبالتزامن مع الامارات، أكدت وسائل إعلام أن "صفارات الإنذار تدوي في القدس ووسط إسرائيل، عقب إطلاق صواريخ من إيران".

وبينت أن رشقة صاروخية ثالثة من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، مشيرة إلى هجوم صاروخي متزامن من إيران وجنوب لبنان على إسرائيل.

من جانبها أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنه "على سكان مناطق شمال إسرائيل البقاء قرب الأماكن المحصنة، مشيرة إلى أن حزب الله يطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل".