إيران تشن هجوماً صاروخيا جديداً على اسرائيل

شفق نيوز - الشرق الاوسط

قال الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، إن إيران اطلقت صواريخ باتجاه الأراضي الاسرائيلية، مؤكداً أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تعمل على اعتراضها.

الى ذلك دوت صفارات الإنذار في وسط تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل مع انطلاق الهجوم الصاروخي الإيراني، وفقا للجبهة الداخلية الاسرائيلية.

في غضون ذلك افادت وسائل اعلام عبرية، باعتراض خمسة صواريخ على الأقل في أجواء تلك أبيب تم اطلاقها من إيران، مشيرة الى سقوط شضايا صواريخ وسط اسرائيل.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أطلاق اعداد كبيرة من صواريخ "خرمشهر 4"، و"خيبر" و"فتاح" باتجاه قلب الأراضي المحتلة.