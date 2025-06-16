إيران تشكر باكستان وتؤكد تمسكها بالبرنامج النووي

شفق نيوز/ اكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، يوم الاثنين، تمسك بلاده بالبرنامج النووي، فيما وجه الشكر الى باكستان بعد موقفها الداعم لطهران.

وقال بزشكيان في كلمة القاها بمجلس الشورى الإيراني، إن "الطاقة النووية السلمية حق ايران ولا يمكن لأحد سلبنا إياه، ولن نسمح للأعداء بإثارة أي خلل في معيشة الشعب الإيراني".

‏واضاف ان "إيران لا تسعى إلى الهيمنة أبداً بل تمد يدها إلى كل الدول الإسلامية، والعدو واهم بأنه قادر على تدمير قدرتنا النووية بقتل علمائنا"، موجها شكره الى باكستان على موقفها الداعم لايران".

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يوم السبت، عن "تضامنه الكامل" مع إيران وسط تبادل كثيف للصواريخ والغارات الجوية بين إيران وإسرائيل.

كما تحدث رئيس الوزراء هاتفيا إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأبلغه أن باكستان تقف في تضامن كامل مع "الشعب الإيراني الشقيق ضد العدوان الإسرائيلي غير المبرر".