إيران تشدد قيود السفر على السيّاح الروس

شفق نيوز- طهران

قالت جمعية مشغّلي السياحة الروسية (ATOR) إن إيران شددت قواعد التأشيرات على المواطنين الروس، ملزمة إياهم بالتقدّم عبر شركات سياحة إيرانية معتمدة لحجز الفنادق واستصدار التأشيرات، بعد أن كان بإمكانهم القيام بذلك بشكل مستقل.

وأضافت الجمعية، نقلاً عن السفارة الإيرانية في موسكو، أن القرار دخل حيّز التنفيذ رسمياً ويهدف إلى منع دخول "أشخاص غير مرغوب فيهم" وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وكانت روسيا وإيران قد وقعتا قبل عامين اتفاقاً لإلغاء التأشيرات لتسهيل السفر المتبادل. لكن الترتيبات الجديدة تلغي إمكانية التقديم الفردي، حيث سيتولى مشغّلو السياحة الروس التنسيق مع نظرائهم الإيرانيين لاستكمال الإجراءات.

ويأتي القرار في وقت تشير تقديرات إلى أن أكثر من مليون إسرائيلي من أصول روسية يحملون جنسية مزدوجة روسية–إسرائيلية.