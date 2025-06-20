إيران تشترط وقف القصف الإسرائيلي للعودة إلى المفاوضات

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، مساء الجمعة، بأن إيران اشترطت وقف الهجمات الإسرائيلية مقابل العودة للتفاوض بشأن برنامجها النووي.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤول بريطاني، أن وزير الخارجية قال إن "تدخل واشنطن في المفاوضات الأوروبية مع طهران يخطط له"، مطالباً الإيرانيين بأخذه "على محمل الجد".

وجدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بوقت سابق من اليوم، تأكيده أن البرنامج النووي لطهران "سلمي" وخاضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.