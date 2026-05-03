إيران تشترط اتفاقاً شاملاً قبل استئناف المحادثات النووية مع واشنطن

شفق نيوز- واشنطن

كشف موقع "أكسيوس"، يوم الأحد، عن مقترح إيراني جديد يتضمن مهلة زمنية محددة للتوصل إلى اتفاق شامل مع الولايات المتحدة، في إطار مساعٍ لإنهاء الحرب ورفع الحصار البحري عن المنطقة.

وذكر الموقع نقلاً عن مصدرين مطلعين، بأن "إيران حددت في مقترحها مهلة شهر واحد للمفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاق مع واشنطن".

وبحسب المصادر، فإن "الاتفاق المقترح يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الحصار البحري، ووضع حد دائم للحرب في إيران ولبنان".

وأضافت أن "طهران اشترطت عدم إطلاق أي جولة جديدة من المفاوضات بشأن الملف النووي قبل التوصل إلى هذا الاتفاق".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه أُبلغ بالخطوط العريضة لاتفاق مع إيران لكنه ينتظر الصياغة الدقيقة، محذرا في الوقت ذاته من أن خيار استئناف الهجمات على الجمهورية الإسلامية لا يزال واردا إذا أساءت طهران التصرف.