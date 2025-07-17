إيران تستأنف حركة الطيران في جميع المطارات

شفق نيوز- طهران

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، يوم الخميس، عودة جميع مطارات البلاد لتمارس أنشطتها الاعتيادية.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن مطار "مهر آباد" الدولي بطهران، يقدم خدماته للمسافرين ابتداءً من الساعة 4 صباحاً ولغاية الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأوضح بيان منظمة الطيران المدني، أن الرحلات التدريبية والترفيهية غير مسموح لها حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق، نفت وسائل إعلام إيرانية مساء اليوم ما تم تداوله من أنباء حول إغلاق المجال الجوي الإيراني، موضحة أن الرحلات الجوية بعد إنهاء الحرب يتم تسييرها من 5 فجراً إلى 6 مساءً.