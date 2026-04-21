إيران تستأنف الرحلات الداخلية غداً الأربعاء

شفق نيوز- طهران

أعلنت الخطوط الجوية الإيرانية، يوم الثلاثاء، عن استئناف الرحلات الداخلية ابتداءً من يوم غد الأربعاء.

وقال التلفزيون الإيراني، إن "ذلك جاء بعد توقف استمر نحو 50 يوما نتيجة للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران".

وأفادت هيئة الطيران المدني الإيراني، يوم الأحد الماضي، بأنه تقرر استئناف الرحلات الجوية الدولية من مطار مشهد ابتداء من يوم غد الاثنين.

وكانت هيئة الطيران المدني الإيرانية، أعلنت يوم السبت، إعادة فتح جزء من المجال الجوي وعدد من المطارات، مبينة أن تشغيل المطارات واستئناف الرحلات سيتمان بشكل تدريجي، وفقاً لمستوى الجاهزية الفنية والتقنية لكل مطار، بما يضمن سلامة العمليات الجوية وانتظامها".

وكانت إيران قد أعلنت، مع بدء الحرب الإسرائيلية–الأميركية عليها في 28 شباط/فبراير الماضي، تعليق رحلاتها الجوية.

ومن المقرر أن ينتهي أمد الهدنة بين واشنطن وطهران في الثامنة من مساء غد الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (3:30 فجر الخميس بتوقيت طهران).