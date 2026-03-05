إيران تستهدف مطار في أذربيجان بالصواريخ والمسيرات

شفق نيوز- باكو

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الخميس، باستهداف مطار ناختشيفان الدولي بصواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

ونقلت الوكالة عن مصادرها أن "صواريخ وطائرات مسيرة من إيران سقطت قرب مطار ناختشيفان".

وأضاف شهود عيان أن "سحب الدخان قد ارتفعت من الموقع"، دون ورود تفاصيل حول حجم الأضرار أو الخسائر البشرية.

إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية الأذربيجانية، الهجمات التي استهدفت مطار ناختشيفان وأسفرت عن إصابة شخصين.

وأكدت الوزارة أنها "تحتفظ بحق الرد على هذه الاعتداءات"، مشيرة إلى أنه تم "استدعاء السفير الإيراني لدى أذربيجان لتقديم توضيحات حول الحادث".

ويعتبر المطار البوابة الجوية الرئيسية لإقليم ناختشيفان المتمتع بالحكم الذاتي، ضمن جمهورية اذربيجان، بين ارمينيا وايران.