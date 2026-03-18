إيران تستهدف حاملة الطائرات "ابراهام لينكولن"

شفق نيوز- طهران

أعلن الجيش الإيراني، يوم الأربعاء، أن قواته البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن، مؤكداً أنها أُجبرت على الابتعاد عن المنطقة عقب الضربة.

وذكر الجيش في بيان له، أن "العملية تضمنت إطلاق صواريخ قوية من الساحل باتجاه البحر، ما أدى إلى إبعاد الحاملة"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار أو موقع الاستهداف.

وأضاف أن "هذه العملية جاءت رداً على الجرائم الأميركية، حيث تزامنت مع مراسم تشييع شهداء الفرقاطة الإيرانية (دنا)".

وكانت القيادة المركزية الأميركية، قد ردت أمس الأول الاثنين، على تصريحات المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، الذي قال إن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" تعرضت لما وصفه بـ"هزيمة تاريخية" وأجبرت على مغادرة مسرح العمليات، مؤكدة أنها مستمرة بمهامها القتالية.

يأتي ذلك في وقت تواجه إيران هجمات عسكرية أميركية وإسرائيلية للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.