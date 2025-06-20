إيران تستهدف بئر السبع جنوبي اسرائيل

شفق نيوز/ سقط صاروخ أطلقته إيران في بئر السبع جنوبي إسرائيل، صباح الجمعة، واندلعت النيران في الكثير من السيارات المركونة أمام أحد المباني والذي تعرض بدوره لأضرار كبيرة.

ودوت صفارات الإنذار في مناطق جنوب إسرائيل بعد وقت قصير من رصد الهجوم، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط عدد من الجرحى.

وأفادت شبكة "سي.إن.إن" باندلاع حريق بالقرب من مبنى مايكروسوفت في بئر السبع في إسرائيل بعد الهجوم الإيراني.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حريقا نشب قيل إنه في مكان سقوط الصاروخ واحتراق العديد من السيارات المركونة في المكان عقب إطلاق الصواريخ من إيران، بما في ذلك في بئر السبع ونيفاتيم ورهط.

كما تضررت مبان قرب مكان الحريق بعد سقوط الصاروخ الإيراني حسب مشاهد متداولة.

كما ظهر في اللقطات مبنى لشركة "مايكروسوفت" ما يعيد للأذهان ما تصرح به طهران بعد كل ضربة على إسرائيل بأنها تستهدف مراكز ومقرات علمية واستخباراتية تابعة أو تعمل لصالح الجيش الإسرائيلي.

وقال الاسعاف الاسرائيلي، إن الضربة الايرانية التي استهدفت بئر السبع اسفرت عن اصابة ستة اشخاص بجروح.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "رصد جيش الدفاع إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل قبل قليل. وتعمل أنظمة الدفاع على اعتراض هذا التهديد. يجب عليكم دخول المناطق المحمية فور تلقي الإنذار، والبقاء فيها حتى إشعار آخر. ولن يسمح بالخروج من المنطقة المحمية إلا بعد تلقي تعليمات صريحة. ويجب عليكم مواصلة العمل وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وعقب تقييم الموقف، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل أنه "يسمح الآن بمغادرة المساحات المحمية".

وأشارت إلى أن وحدات البحث والإنقاذ التابعة للجيش الإسرائيلي تقوم بعمليات في موقع تلقت فيه بلاغا عن سقوط قذيفة. وأكدت على الجمهور الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

وفي السياق أعلنت إيران أنها هاجمت بالصواريخ "حديقة الفضاء السيبراني" وتحديدا شركة "غاف-يام 4" في بئر السبع جنوب إسرائيل، وألحقت بها أضرارا جسيمة صباح اليوم الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام محلية وأجنبية أن الشركة "غاف-يام" في "حديقة الفضاء السيبراني" CyberSpark توفر خدمات الأمن السيبراني للجيش الإسرائيلي، وتعد جزءا من قطاع التكنولوجيا المتقدم في بئر السبع، والذي يضم شركات عالمية ومراكز أبحاث متخصصة في الحرب الإلكترونية.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أن الصاروخ الإيراني الذي سقط في بئر السبع صباح اليوم استهدف مقرا يعمل في المجال السيبراني ويتعاون مع الجيش الإسرائيلي.

وأشار الحرس الثوري إلى أن الهجوم جاء كون المقر "جزء من منظومة دعم العدوان، وليس مجرد كيان مدني. ويشمل المجال السيبراني".

ولفت أيضا إلى الهجوم طال "مساكن أشخاص يعملون في مجالي التجسس والذكاء الاصطناعي، من الذين يعملون بتعاون مباشر مع الجيش الإسرائيلي وأجهزته الأمنية."

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الهجوم الصاروخي الباليستي من إيران، استهدف منطقة CyberSpark في بئر السبع جنوب إسرائيل، وأن المبنى المدمر الذي يظهر في الصور هو مبنى (Gav-Yam 4)، وهو جزء من منطقة "الحديقة السيبرانية".

وأضافت: "يقدم لجيش الاحتلال الإسرائيلي خدمات أمنية متقدمة في مجال الأمن السيبراني. وهو على الأرجح من مساكن العاملين في مجمع الأمن السيبراني في بئر السبع، وقد يكون يضم موظفين من شركات مثل مايكروسوفت، IBM، وغيرها، أو ضباطا تقنيين في وحدات الجيش المرتبطة بالمجمّع".

في الأثناء، أكدت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية ارتفاع عدد المصابين في بئر السبع إلى 35 شخصا بعد الهجوم الصاروخي. وتضرر شركة CyberSpark والتي تقدم خدمات الأمن السيبراني للجيش الإسرائيلي.

وأضافت: "يضم المجمع شركات كبرى مثل مايكروسوفت، إنتل، إلبيت سيستمز، PayPal، Dell EMC، IBM، Oracle، WIX".