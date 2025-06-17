إيران تستهدف بالصواريخ مناطق متعددة داخل إسرائيل بالهجوم الأخير

شفق نيوز/ ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن ايران أطلقت، خلال ساعات الليل، نحو 10 صواريخ باليستية باتجاه مناطق متعددة داخل إسرائيل، شملت النقب وتل أبيب والشمال ضمن ثلاث دفعات متتالية من عمليات الإطلاق.

وكان الجيش الاسرائيلي قد أعلن رصد إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية، ودعا السكان إلى التوّجه فورًا إلى الملاجئ.

ودوى صوت صافرات الإنذار في أنحاء إسرائيل عقب الإعلان إطلاق صواريخ من إيران، ما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب الأمني في المنطقة.

أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترض عدداً من الصواريخ الإيرانية المتجهة، فيما سُمع دوي انفجارات في سماء تل أبيب والمنطقة الوسطى، وسط حالة تأهب أمني واستنفار للدفاعات الجوية.

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "بعد تقييم الوضع، أصدرت قيادة الجبهة الداخلية تعليماتٍ بإمكانية مغادرة المنطقة المحمية في جميع أنحاء البلاد. يُرجى منكم مواصلة الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والتعليمات المُوزّعة عليكم."

وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" باندلاع حريق في موقع جنوب إسرائيل بعد سقوط صاروخ إيراني، فيما تتواصل التطورات الأمنية في المنطقة.