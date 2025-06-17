إيران تستعد "للأسوأ".. خطة طوارئ بـ 10 بدلاء لكل موقع حساس

شفق نيوز/ كشفت وكالة أنباء "فارس"، يوم الثلاثاء، أن إيران أعدّت خططاً استراتيجية لإدارة المراكز الحساسة في حال تنفيذ عمليات اغتيال تستهدف القادة البارزين في البلاد.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن مصدر مطلع، القول إن "هذه الخطط تشمل تعيين 10 بدلاء لكل موقع قيادي حساس، وذلك لضمان عدم حدوث أي خلل في منظومة القيادة".

وأشار إلى أن "المعركة مع إسرائيل ستُدار بحكمة، وستنتهي في نهاية المطاف لصالح الشعب الإيراني"، على حد تعبير المصدر.