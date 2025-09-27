إيران تستدعي سفراءها في دول "الترويكا" للتشاور بشأن الملف النووي

شفق نيوز- طهران

استدعت طهران سفراءها في برلين وباريس ولندن للتشاور ردا على السلوك غير المسؤول للدول الثلاث في التعامل مع الملف النووي الإيراني، ومحاولات إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.

وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "بسبب التصرف غير المسؤول من قبل ثلاث دول أوروبية والمتمثل في استغلال آلية تسوية الخلافات ضمن الاتفاق النووي بهدف إعادة فرض قرارات مجلس الأمن الدولي التي تم إلغاؤها، فقد تم استدعاء سفراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى طهران للتشاور".

ودعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الجمعة، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، رئيس المجلس والأمين العام للأمم المتحدة إلى اعتبار أي إعادة محتملة للعقوبات ضد طهران "غير قانونية".

وأضاف عراقجي، بعد رفض مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي قدمته روسيا والصين حول التمديد التقني للاتفاق النووي الإيراني (القرار 2231)، أن الولايات المتحدة "خانت" الدبلوماسية بينما "دفنتها" الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وألمانيا وفرنسا).