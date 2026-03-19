إيران تستخدم "نصر الله" في قصف منشآت إسرائيل النفطية

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، عن إدخال منظومة صاروخية جديدة للخدمة الميدانية، استهدفت من خلالها منشآت تكرير النفط ومواقع عسكرية حيوية داخل إسرائيل، وذلك ضمن ما وصفها بالمرحلة الخامسة والستين من عملية "الوعد الصادق 4".

ونقل تقرير لوكالة تسنيم الايرانية ترجمته وكالة شفق نيوز، عن بيان الحرس الثوري الايراني تأكيده على أن المنظومة الجديدة، التي أُطلق عليها اسم "نصر الله"، استُخدمت للمرة الأولى في هجمات طالت مصفاتي "حيفا" و"أشدود"، وهما من أكبر مراكز تكرير وتخزين النفط في إسرائيل.

وأضاف البيان أن القصف شمل أيضاً "أهدافاً أمنية ومراكز دعم لوجستي عسكري" في المنطقة ذاتها.

ويأتي هذا الإعلان في سياق تصعيد مستمر، حيث أشار الجانب الإيراني إلى أن هذه الضربة تأتي ضمن "موجة" جديدة من الهجمات المكثفة. فيما لم تورد المصادر الإيرانية تفاصيل تقنية دقيقة حول مدى أو نوعية صاروخ "نصر الله".