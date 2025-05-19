إيران ترهن فشل المفاوضات مع واشنطن بـ "تخصيب اليورانيوم"

شفق نيوز/ علق نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، يوم الاثنين، على المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، مرجحاً فشلها في حال اصرت واشنطن على قضية تخصيب اليورانيوم.

ونقلت وكالة أنباء "نور نيوز" الإيرانية، قول روانجي، إن "المحادثات النووية مع الولايات المتحدة لن تفضي لأي نتيجة إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تماماً".

يذكر أن المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف قال، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، إن واشنطن تضع خطاً أحمر واضحاً في تعاملها مع الملف النووي الإيراني، مشيراً إلى رفضها القاطع لأي مستوى من تخصيب اليورانيوم.

وأضاف ويتكوف في تصريحات لشبكة "ABC" الإخبارية الأمريكية، أن "واشنطن لن تسمح حتى بنسبة 1% من التخصيب، وهذا الأمر غير قابل للنقاش"، مبيناً أن تخصيب اليورانيوم يقرب إيران من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تسعى الولايات المتحدة لمنعه بشكل حازم".

في المقابل، رد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على تصريحات المبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مؤكداً أن "أنشطة التخصيب في إيران ستستمر".

وكشف نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، أمس، عن استعداد طهران لبحث فكرة إنشاء اتحاد نووي مشترك يضم دول المنطقة إلى جانب الولايات المتحدة، في حال طُرحت المبادرة بشكل جاد.