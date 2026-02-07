إيران: ترمب "كاذب" ولن نتراجع عن خطوطنا الحمراء

شفق نيوز-طهران

وصفت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، يوم السبت، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بـ"الكاذب"، مؤكدة أن "إيران لم ولن تتراجع عن خطوطها الحمراء"، وفق تعبيرها.

وقال المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الأميركيين هم من لم يجدوا خيارًا بعد فشل خياراتهم الأخرى (العسكرية والاقتصادية والإرهابية وغيرها)، ولم يتبقّ لهم سوى قبول أطر وحقوق الشعب الإيراني".

وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق من اليوم، بأن المفاوضات مع إيران "سارت بشكل إيجابي"، مؤكدًا أنها "ستتواصل مطلع الأسبوع المقبل"، على حد قوله.

وقال ترمب في تصريحات صحفية: "نجري العديد من المفاوضات الجيدة. أعتقد أننا حققنا نتائج إيجابية اليوم مع إيران، وسنتقابل مجددًا مطلع الأسبوع المقبل".

وأضاف أن "الإيرانيين أكثر استعدادًا للتحرك مما كانوا عليه قبل عام ونصف أو حتى قبل عام"، مشيرًا إلى أن طهران "تريد إبرام صفقة"، وفق تعبيره.

وانتهت، أمس الجمعة، الجولة الحالية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت، في العاصمة العمانية مسقط.

وفي السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من أمس الجمعة، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".