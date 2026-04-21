إيران ترفع جاهزيتها العسكرية مع اقتراب نهاية الهدنة وتلوّح بـ"مفاجآت"

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أفادت تقارير إعلامية مقرّبة من الدوائر الأمنية الإيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الإيرانية أتمّت استعداداتها لمواجهة احتمال استئناف العمليات العسكرية، وذلك بالتزامن مع تعثّر المفاوضات السياسية واقتراب انتهاء الفترة الزمنية المتفق عليها لوقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن طهران وضعت خططاً تتضمن "مفاجآت عسكرية" وتكتيكات جديدة لمواجهة أي تصعيد محتمل.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه التحركات تأتي رداً على ما وصفته بالضغوط الأميركية الأخيرة، بما في ذلك الحصار البحري، وهو ما اعتبرته طهران عائقاً أمام استمرار المسار الدبلوماسي.

وأوضح التقرير، أن القيادة العسكرية الإيرانية حافظت على مستوى عالٍ من التأهب خلال الأسبوعين الماضيين، حيث أجرت "إعادة تموضع" لبعض وحداتها، وقامت بتحديث قائمة الأهداف العسكرية والمنشآت الحيوية التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، تمهيداً للرد في حال اندلاع مواجهة مباشرة.

وفي وقت سابق من اليوم، علّقت وزارة الخارجية الإيرانية، على مشاركتها في ‏مفاوضات باكستان مع الولايات المتحدة من عدمها، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن إيران ‏لم تتخذ بعد القرار النهائي بالمشاركة أو عدمها في مفاوضات ‏باكستان بسبب "الرسائل المتناقضة والسلوكيات المتضاربة ‏والإجراءات غير المقبولة من أميركا".‏

وأكد وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، وجود جهود حثيثة لإقناع إيران بالمشاركة في ‏الجولة الثانية للمفاوضات مع أميركا.‏

يذكر أن التلفزيون الإيراني أكد، صباح اليوم، عدم ذهاب أي وفد ‏إيراني إلى إسلام آباد سواء كان رئيسياً أم تمهيدياً، حتى الآن، ‏نافيا التقارير الإعلامية عن وصول وفد إيراني إلى باكستان أو ‏تحديد موعد لأي اجتماعات.‏

وأفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدر باكستاني، بوقت سابق ‏من اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يشارك ‏شخصياً أو عبر الإنترنت في حال التوصل إلى اتفاق خلال ‏المحادثات الجارية.‏