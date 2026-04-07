إيران ترفع "القيود والاعتبارات": تهديد صريح بضرب البنى التحتية للطاقة رداً على مهلة ترمب

شفق نيوز- طهران

لوح الحرس الثوري الإيراني، يوم الثلاثاء، باستهداف البنى التحتية بالمنطقة رداً على أي هجوم يستهدف إيران.

وأكد الحرس الثوري، في بيان له، أن "أي تجاوز من قبل الولايات المتحدة لما وصفها بالخطوط الحمراء سيقابل برد يتخطى الإطار الإقليمي".

وأضاف أن "إيران قد تستهدف البنى التحتية المرتبطة بأميركا وشركائها، بما قد يؤدي إلى حرمانهم من موارد الطاقة في المنطقة، وعلى رأسها النفط والغاز، لسنوات".

وشدد البيان على أن "طهران لم تكن البادئة باستهداف الأهداف المدنية، لكنها لن تتردد في الرد بالمثل في حال تعرضت لمثل هذه الهجمات".

كما أشار الحرس الثوري إلى أن "إيران مارست أقصى درجات ضبط النفس تجاه شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، مراعاة لحسن الجوار"، مؤكدا أن "هذه الاعتبارات لم تعد قائمة".

واختتم البيان بالتأكيد أن "الحرس الثوري كان لديه اعتبارات خاصة في اختيار أهداف الرد بالمثل، ولكن من الآن فصاعدا، رفعت كل هذه القيود والاعتبارات".

ويترقب العالم انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيران بفتح مضيق هرمز عند الساعة الثالثة من فجر يوم غد الأربعاء.

ويطالب ترمب إيران بالتخلي عن البرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز، قائلاً: "قد يتم القضاء على البلاد بأكملها في ليلة واحدة، وقد تكون تلك ليل (الثلاثاء)، أتمنى ألا أضطر لفعل ذلك".